سعودية تتلقى هدية بمليون و300 ألف ريال.. فما علاقة حبيب ريهانا السابق؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وثق مقطع فيديو ظهرت فيه الإعلامية السعودية سمية الشيخ، التي قيل قبل أيام إنها دخلت في علاقة رسمية مع الملياردير السعودي حسن جميل حبيب ريهانا السابق، دون تأكيدات، وبرفقتها شخص لم يفصح عن هويته يوضح لها أنها تلقت هدية عبارة عن سيارة.

وقال الرجل الذي ظهر بصوته فقط ثم يده وهو يشير للإعلامية سمية الشيخ على السيارة التي تلقتها من مصدر مجهول لا يعرفه، إنها سيارتها الجديدة، مبينا: "والله سيارتك ترى هي مصدومة الآن هذه هدية جتك إنتي باسمك سيارة لك"، فردت قائلة: "جتني من وين وشلون وإيش الموضوع"، فقال لها: "ما أعرف".

وبعدها بدأت سمية الشيخ في استعراض السيارة وإمكانياتها معربة عن تفاجئها بالهدية، وقالت للرجل الذي أعلن عن تلقيها السيارة كهدية: "ما أصدق عشان كده قدمت الموعد إيش الموضوع إيش الموضوع".

وأفصح عن نوع السيارة وهي "لامبورجيني موديل عام 2020"، وبالبحث عن قيمة السيارة وُجد أن قيمتها تبلغ أكثر من مليون و300 ألف ريال سعودي.

فيما نشرت سمية الشيخ صورة لها مع الهدية الثمينة على حسابها بموقع إنستغرام وكتبت بالإنجليزية:"هدية كانت مفاجأة حقيقية لم أتوقعها ، شكرا لك".

وتفاعل رواد التواصل الاجتماعي، مع المقطع وأظهروا اسم الملياردير السعودي حسن جميل، حبيب النجمة العالمية ريهانا في الموضوع بأنه هو من قدم لها الهدية، فيما تساءل البعض عن المقابل الذي جعل شخصا مجهولا يمنحها هدية عبارة عن سيارة باهظة الثمن هكذا.

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وكانت قد تناقلت عدد من الصفحات المعنية بأخبار المشاهير العرب على موقع إنستغرام أنباء غير مؤكدة تشير إلى دخول حسن جميل في علاقة رسمية تجمعه بمذيعة الأخبار السعودية سمية الشيخ على قناة دبي.

وتفاعل الجمهور مع الخبر ما بين مصدق ومكذب، خاصة أنه لا يوجد أي خبر رسمي، أو صورة تجمع الثنائي لتؤكد وجود علاقة بينهما، حيث علق البعض أنه في حال صحت هذه الأخبار فإن حسن جميل دخل في علاقة جديدة بعد وقت قصير من انتهاء علاقته بالمغنية العالمية ريهانا.

وكان حسن جميل قد دخل في علاقة حب مع ريهانا منذ عام 2017 أي ما يقارب الـ 3 سنوات، وتم رصدهما سويا في أكثر من مناسبة، كما تم تداول صور رومانسية تجمعهما، وأكدت ريهانا في أكثر من لقاء في وقت سابق على متانة علاقتها وأنها تتجه إلى الرسمية، إلا أن الثنائي صدما الجمهور بشكل مفاجئ عندما أعلنت الفنانة أن علاقتها بالملياردير السعودي قد انتهت.

حسن جميل رجل أعمال سعودي وهو ابن الملياردير عبد اللطيف جميل ومن مواليد عام 1988، ويشغل الملياردير الشاب منصب نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة "عبد اللطيف جميل" التي تأسست منذ العام 1955.

وتمتلك الشركة العائلية التوكيل الحصري لسيارات تويوتا اليابانية في المملكة العربية السعودية مما يجعلها واحدة من أكبر الشركات في العالم، وشركة عبد اللطيف جميل هي الراعي الرسمي للدوري السعودي لذا سمي الدوري السعودي باسم دوري "جميل" في وقت سابق قبل تغيير اسمه.

وتزوج حسن جميل في عام 2012، من الفنانة والناقدة التونسية لينا لازار، وهي خبيرة في الفن الدولي المعاصر لدى دار سوذبيز للمزادات، وقد انتهى الزواج بالطلاق بعد سنوات.

وواعد جميل في وقت سابق أيضا عارضة الأزياء العالمية ناعومي كامبل، وشوهد الثنائي في أكثر من مناسبة سويا، إلا أنه لم يتم الكشف عن سبب انفصالهما ومدة علاقتهما، ليتم رصد الملياردير السعودي قبل 3 سنوات مع ريهانا، والتي أكدت علاقتهما.