روبين عيسى: أحاول الإخلاص لنفسي.. والمرأة السورية أثبتت جبروتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

شاركت الفنانة روبين عيسى بحفل تكريم وزارة الثقافة السورية الذي حمل عنوان "الثقافة تجدد انتصارها"، والذي شهد تكريم نخبة من نجوم الفن والثقافة والفكر، منهم أسعد فضة، أيمن زيدان، نادين خوري، فاديا خطاب، رضوان عقيلي. وجاءت مشاركتها في تقديم إحدى لوحات حفل الافتتاح برفقة الفنان محمد قنوع.

وأعربت عيسى لـ"فوشيا" على هامش مشاركتها بالحفل عن سعادتها بحفل افتتاح المهرجان بغض النظر عن حجم مشاركتها. مضيفة أن تكريم مثل هذه الشخصيات الثقافية والقامات الفنية العريقة هو تكريم للقائمين على الحفل قبل هؤلاء العظماء، ولكل الفنانين.

دراما 2020

وعلى صعيد مشاركتها بالموسم الدرامي المقبل، كشفت عيسى عن أنها تحضر لعمل فني جديد ستخوض تجربته قريبا، لكنها فضلت ألّا تتحدث عنه حتى إطلاق عمليات التصوير الخاصة به.

كما أنهت تصوير دورها في فيلم "عنها"، من تأليف وإخراج رباب مرهج وإنتاج المؤسسة العامة للسينما؛ إذ صورت مشهدها الأخير في أحد الشوارع داخل العاصمة دمشق.

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وتؤدي روبين فيه دور الشخصية الرئيسية التي يتحدث العمل عنها، وتظهر بشخصية "الممثلة" التي تواجه العديد من الظروف والأفكار والتفاصيل المختلفة في حياتها.

وفيلم "عنها" يتناول حكاية امرأة هي الوطن، ويتحدث عن الخيانة التي تحدث لها، وعن العذاب الذي تعيشه، والمعارك التي تخوضها في الحياة، والآلام التي تتكبدها بسبب عدم إحساس الآخرين بها، فتواجه الحياة منفردة ولتنطلق ساعية إلى التمرد، والعيش بقوة، والرفض لكل ما من شأنه أن يكسرها ويقيدها ويأخذها إلى حيث الوجع والضعف، فتحيا في طقوس خاصة مع ذاتها ومع ضميرها.

وكانت عيسى اعتذرت عن المشاركة في مسلسل "سوق الحرير" من تأليف حنان مهرجي وإخراج مؤمن الملا؛ إذ قالت بأن السبب الرئيس هو عدم القدرة على التنسيق في الوقت، وهي كممثلة تختار الأفضل بالنسبة لها في حال تضارب المواعيد بين الأعمال، وتتبنى نصا أو شخصية وتتجه نحو ما تراه حقيقيا وصحيحا بالنسبة إليها.

يوم المرأة العالمي

ووجهت عيسى رسالة حب وفخر للمرأة العربية بشكل عام وبشكل خاص للمرأة السورية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة؛ إذ قالت إن المرأة السورية أظهرت جبروتها وصلابتها بالرغم من كل الصعاب والمحن التي مرت بها خلال السنوات الماضية.