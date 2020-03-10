ميس حمدان تثير غضب متابعيها على إنستجرام

نشرت الفنانة ميس حمدان، صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام وظهرت بلوك يناسب المحجبات فى المناسبات.

وكتبت معلقة على الصورة: "فوتوسيشن مناسب للبنات المحجبه اللي بتدور على ستايل لذيذ للمناسبات ❤️انا من الناس اللي بحب ربطه التربان جدا".

ونالت الصورة غضب وسخرية المتابعين وجاءت تعليقاتهم كالآتي:

لا يا مي دا مش حجاب حتي لو كان شكله جميل و كل حاجه بس دا مش حجاب خالص

انتي جميله جدا ... بس حبيبتي هاد مو حجاب

وهو دا استايل محجبه!!! ¿¿

محجبات .. فين هو الحجاب اصلا بوقتنا الحالي صار موضة مش حجاب

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وبالنسبه لشعرك الل باين ورقبتك ده ايه



يذكر أن آخر أعمال ميس حمدان فيلم "سمكة وصنارة"،من تأليف محمد كرار، وإخراج طارق عبد المعطي، بطولة كريم قاسم، أمير صلاح الدين، ميس حمدان، رحمة حسن، أحمد حلاوة.

وتدور أحداث الفيلم في جو من المغامرة والكوميديا حول محمد حمص ومصطفى بنداري، وهما نصابان يقومان بعمليات نصب صغيرة على الناس في الشوارع حتى تأتي في طريقهما عملية نصب كبيرة، ويبدأ كلاهما في التخطيط والتجهيز لتنفيذ العملية مع بعضهما فتقع لهما أحداثا لم تكن في الحسبان.

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