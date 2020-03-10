هيفاء وهبي تغني بنت الجيران في حفل عيد ميلادها

نشر عمرو كمال مقطع فيديو للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي وهي تغني عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام .
وظهر في الفيديو هيفاء وهبي وهي تغني بنت الجيران خلال حفلة عيد ميلادها معلقا : " لما بنت الجيران الحقيقة تغنى لنفسها " .
يذكر أن مطربي المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش طرحا مؤخرًا مهرجان "عود البطل"، عبر موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات مصطفى حدوته، وتوزيع اسلام ساسو.
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