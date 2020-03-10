جميلة عوض تشعل الـ سوشيال ميديا برفقة محمد منير

القاهرة – لايف ستايل
نشرت الفنانة جميلة عوض مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"
وظهرت جميلة عوض وهي تحتضن الكينج محمد منير فى أسوان خلال الحفل الغنائي الكبير الذي أحياه في مدينة أسوان تحت اسم "سر الكينج".
وقدم منير العديد من الأغاني الشهيرة له منها: "الحياة للحياة، سحر المغنى، هوّن يا ليل، عالم واحد "مع عادل الطويل"، شتا، نعناع الجنينة، شمندورة، النيل".
الحفل هو الأول الذي يحييه محمد منير، عقب رحيل ابن عمه ومدير أعماله محمود أبا اليزيد.
يذكر أن الشاعر هشام الجخ شارك جمهوره ومتابعيه عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، بصورة جديدة له، وظهر الجخ بصحبة الكينج محمد منير، داخل منزل الأخير، وكتب معلقا على الصورة: "نقول تانى.. اخلص يا بنى عايز انام".
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