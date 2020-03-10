أيتن عامر سعيدة بدورها مع ياسمين صبري

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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""الخليج 365"" من بيروت: أكدت الفنانة أيتن عامر على سعادتها بمشاركتها بمسلسل "فرصة تانية" من بطولة الفنانة ياسمين صبري. موضحة أنها ستلعب فيه دوراً جديداً سيثير ضجة بشخصية شابة من عائلة معروفة تتعرض لمشكلة كبيرة، وستشكل مع ياسمين ثنائياً متنافساً بسبب الصراع القوي الذي سيدور بينهما.

وشددت على أن علاقتها بـ"صبري" ستُشكل ثنائياً مميزاً في المسلسل. ووصفتها بصاحبة الحضور الخاص، وقالت أنها إنسانة لطيفة جداً. وذلك رداً على سؤال للعربية.نت حول قبولها بهذا الدور بمسلسل تلعب فيه "صبري" دور البطولة رغم كونها أحدث منها زمنياً في مهنة التمثيل. حيث أضافت: "علاقتنا رائعة جداً في الكواليس، ومرقس عادل المخرج محترف وقوي ويفهم الممثل وقدراته، والاسكربت رائع جداً، والعمل متكامل".

وأضافت: "لا أجد مشكلة بمشاركتي في مسلسل من بطولة ممثلة أحدث مني، فالقصة ليست بالأقدمية، والنجومية ليس لها أي علاقة بالأحدث أو بالأقدم. هناك ممثلون كبار في السن وليسوا نجوماً والعكس صحيح. وأنا لا أحسب الأمور بهذه الطريقة، وما يعنيني بالفعل والأهم بالنسبة لي أنني أحافظ على مكانتي، وعندما أقدّم عملاً من بطولتها فهذا لا يقلل مني، خاصة أن دوري مختلف وكبير ومهم جداً، ولا يقل أهمية عن دورها. وأنا أقول دوماً أن الجمهور هو الذي يقيّم الدور والأداء في كل مسلسل".