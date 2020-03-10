"روق علينا" فيديو كليب من إخراج بسمة بوسيل

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""الخليج 365"" من بيروت: وقعت مصممة الأزياء المغربية ​بسمة بوسيل​ أول فيديو كليب من إخراجها. وهو الخاص بأغنية "روق علينا" للفنانة عاليا التي طرحته عبر "YouTube" وشاركها فيه الفنان إسلام جمال ممثلاً دور العارض.

والجدير ذكره أن عاليا سبق وقدمت دويتو غنائي مع زوج "بسمة" الفنان تامر حسني بأغنية "أطمن" التي صدرت في ألبومه "اخترت صح" الذي أطلقه في العام 2010.

يشار إلى أن الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع جلال الحمداوي، ولاقت تفاعلاً برز بنسبة مشاهدة عالية منذ طرحها متخطية الـ600 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

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