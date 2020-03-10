شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الدورة الأولى لمهرجان "إيزيس لمسرح المرأة" بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مهرجان إيزيس الدولى لمسرح المرأة، تعليق إطلاق دورته التأسيسية وكافة فعالياته التى كان مقررا لها 23 مارس 2020 لحين إشعار آخر، وذلك وفقا لقرار رئيس الوزراء الصادر بتاريخ 8 مارس2020 بتعليق كافة الأنشطة والفعاليات التى تتضمن تجمعات كبيرة وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة فى مواجهة فيروس كورونا.

كانت إدارة مهرجان إيزيس الدولى لمسرح المرأة قد اختارت الفنانة سوسن بدر لتكون الرئيس الشرفى للمهرجان فى دورته الأولى التي تحمل اسم الكاتبة فتحية العسال وتترأس المهرجان الفنانة عبيرلطفى وتديره المخرجة عبير على والكاتبة والناقدة رشا عبد المنعم، ويقام تحت رعاية وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارتى الشباب والرياضة والسياحة، وهيئة تنشيط السياحة ومحافظة القاهرة والمجلس القومى للمرأة وجمعية يهمنى الانسان.

Advertisements

أهداف المهرجان، دعم الجهود التى تبذلها الدولة حاليا لتمكين المرأة وإقامة جسور ثقافية بين النساء من مختلف أنحاء العالم وتشجيع التفاعل الثقافى وتعظيم مردوده على الإبداع والمسرح، وتحفيز النساء على التعبير عن ذواتهن فى إطار فنى وفكرى وجمالى كالمسرح، وتشجيع صناع المسرح على معالجة ومناقشة قضايا وهموم المرأة، وتعزيز قيم قبول الآخر عبر اختيار عروض تعنى أساساً بمنطلقات السلام العالمى، ومبادئ حقوق الإنسان.