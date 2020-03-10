صور.. تكريم وليد توفيق فى السفارة اللبنانية بغانا بعد حفله هناك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم اللبناني وليد توفيق حفلاً غنائياً في العاصمة الغانية أكرا بقارة افريقيا، وذلك بعد غيابه عن حفلات هذا البلد لسنوات عديدة، وحضرالحفل الذى غنى فيه أشهرأغنياتها، الجاليات العربية هناك وحرص وليد على ارتداء الكمامة الطبية خلال تواجده هناك كإجراء احترازي من تفشى فيرس كورونا المستجد الذى يعانى منه العالم أجمع.
وبعد الحفل تواجد وليد توفيق في السفارة اللبنانية بغانا بحضور السفير اللبناني ماهر الخير إضافة إلى السفير المصرى والجزائرى والفلسطينى، وتم تكريم وليد وليد بدرع فلسطين، ومن المقرر أن يسافر وليد توفيق إلى السعودية لتصوير برنامج هناك على أن يعود إلى مصر لوضع اللمسات النهائية على الأغنية التي يتعاون فيها مع هانى شاكر كملحن.
وليد توفيق بعد حفله فى غانا
ويتعاون وليد توفيق مع هانى شاكر للمرة الأولى في أغنية "كيف بستنى" التي يقدمها أمير الغناء العربى باللهجة اللبنانية، وتم تسجيلها بأحد استوديوهات القاهرة، من كلمات نادين الأسعد وتوزيع باسم منير، ومقرر طرحها خلال الفترة المقبلة فور الانتهاء من التفاصيل الأخيرة على الأغنية.
وكان وليد توفيق قد أثار الجدل أثناء حضوره عزاء والدة الفنان السورى جورج وسوف، بعدما رفض مصافحة المعزين بيده تخوفًا من انتشار فيروس كورونا، وقد استبدل تبادل التحية معهم بالمصافحة باليد، عن طريق تحريك يده على صدره فى إشارة ترحيب بهم لحضورهم العزاء.
وليد توفيق مع الجاليات العربية بعد الحفل
احتفال وليد توفيق بالحفل
وليد توفيق فى السفارة اللبنانية بغانا
تكريم وليد توفيق
السفراء يحتفلون مع وليد توفيق
وليد توفيق مع السفير اللبنانى
تكريم وليد توفيق فى السفارة اللبنانية
وليد توفيق مع السفير اللبنانى بغانا
وليد توفيق بعد حفله فى غانا
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