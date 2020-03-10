بالصور..هكذا احتفلت نيللي كريم بعيد ميلاد يسرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حرصت الفنانة نيللي كريم، على تهنئة النجمة يسرا، التي تحتفل اليوم بعيد ميلادها.

ونشرت "نيللي" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، مجموعة صور بصحبة يسرا، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد شمسنا المشرقة، أحبك جدا، سعيدة جدا إنك موجودة في حياتي".

يسرا تستعد لخوض السباق الرمضاني القادم، بمسلسل "دهب عيرة" من إنتاج العدل جروب وسينرجي.

"دهب عيرة" بطولة يسرا، محمد رياض، صبري فواز، حلا شيحة، بيومي فؤاد، هنادي مهنا، خالد سرحان، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.