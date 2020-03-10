طارق الشناوي: "هاجر حمدي راقصة مثقفة سيئة الحظ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في 10 مارس 1924، ولدت الفنانة هاجر حمدي، التي اشتهرت بالمعلم بلبل، في فيلم يحمل نفس الاسم.

وقال الناقد طارق الشناوي، في تصريح خاص لمصراوي، إنه يعتبر هاجر حمدي راقصة سيئة الحظ، على الرغم من حضورها القوي وموهبتها الكبيرة.

وتابع: "هاجر كان عندها حضور، وكانت جميلة جدا، وعندها ستايل خاص في رقصها، وكانت إنسانة راقية جدا في تعاملاتها، قريت ليها بعض الحوارات وكانت بالفعل إنسانة مثقفة".

Advertisements

وأوضح أنها تزوجت من شخصيات مهمة، فقد تزوجت من الفنان كمال الشناوي، وأنجبت منه أكبر أبنائها المخرج محمد الشناوي، كما تزوجت من طبيب النساء الشهير محمد فياض، الذي تزوج من النجمة هند رستم بعد انفصالهما.

واستكمل: "كذلك تزوجت من الإذاعي الشهير علي عيسى، وهو واحد من أهم الإذاعيين وكان له برنامج شهير بعنوان قل ولا تقل".

وأشار إلى أن بدايات "هاجر" كانت بعد عملاقتين هن تحية كاريوكا وسامية جمال، ومن الصعب في هذا الزمن وقتها تحقيق نجاح كبير بعد هذه الأسماء، ولكنها نجحت وقررت أن تجعل لنفسها شكل وأسلوب خاص سواء في التمثيل أو الرقص.

وأوضح أن الفنان كمال الشناوي، طلب منها اعتزال التمثيل فاستجابت له، رغم نجاحها، ولهذا فهي تعتبر من الشخصيات التي ظُلمت ولم تأخذ حقها لأنها اعتزلت في قمة نجاحها مبكرا.