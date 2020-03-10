مؤلف "نساء من دهب" يكشف تفاصيل مشاركة نانسي عجرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب--مصطفى حمزة:

أكد المؤلف أمين جمال أن الفنانة نانسي عجرم تستعد لتصوير أغنية مسلسل "نساء من دهب" نهاية الشهر الحالي، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم. وتحدث أمين في تصريح خاص لـ"الخليج 365" عن ظهور نانسي بالعمل، وقال:" تقدم أغنية المسلسل في شكل استعراضي، وتغنيها نانسي عجرم بمشاركة بطلات العمل، الفنانات نبيلة عبيد، نادية الجندي، سميحة أيوب، وهالة فاخر.

مسلسل "نساء من ذهب" مأخوذ من فورمات أمريكي، وسيناريو وحوار أمين جمال وإخراج وائل إحسان وتدور أحداثه في إطار كوميدي، بطولة نادية الجندي ونبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر، إضافة إلى العديد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي، روجينا، بيومي فؤاد، مصطفى أبو سريع، مايان السيد، بدرية طلبة، هنادي مهني، خالد أنور، سليمان عيد وأيضاً هيفاء وهبي إضافة إلى عدد آخر من النجوم الشباب، ومن المقرر عرضه في رمضان 2020