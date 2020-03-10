بسبب صالح سليم.. يسرا تكشف سبب تأخرها في إعلان زواجها (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

قالت الفنانة يسرا إنها متزوجة من خالد صالح سليم منذ 23 عامًا، ويعرفان بعضهما منذ أن كان عمرهما 7 سنوات، وإنها لم تخف زواجها مثلما قيل ولكن والد زوجها صالح سليم كان سببًا في تأخير الإعلان عن هذه الزيجة.

وأضافت "يسرا"، ببرنامج "غدا أجمل" مع الإعلامية مهيرة عبد العزيز عبر قناة mbc، أن تأخر إعلان الزواج كان بسبب مرض صالح سليم، إذ قالت: "والده كان عيان في فترة مكنش ينفع نقول، وقبل ما والده يسافر قال انا عايز أعلن جوزاكوا قولتله لا خليها لما نرجع، وكنا لسه متجوزين مكناش مستعجلين، ولما حصل الوفاة انتشر الموضوع طبعًا".

وتواصل يسرا حاليًا تصوير مسلسلها الجديد "دهب عيرة"، تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب، ويشارك في بطولته بجانب يسرا كل من حلا شيحة، بيومى فؤاد، وجومانا مراد، وخالد أنور، خالد سرحان.