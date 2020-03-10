بإجراءات وقائية.. ساقية الصاوي تعلن استمرار حفلاتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

أعلنت ساقية الصاوي بالزمالك استمرار الفعاليات المقامة بها من حفلات وعروض مسرحية وموسيقية، مؤكدة اتخاذها تدابير وقائية بشأن تجمعات رواد تلك الحفلات.

وكشفت أدارة الساقية، عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك عن الإجراءات التي اتخذتها: "حرصَا على سلامة رواد الساقية والعاملين فيها، تقرر تزويد كل البوابات بأجهزة الأشعة المستخدمة في المطارات، حيث لن يسمح بدخول أصحاب الحرارة المرتفعة وترد لهم قيمة تذاكرهم، وينصحون بالتوجه إلى جهات الفحص المختصة".

وأشارت الإدارة إلى أن برنامج الفترة المتبقية من شهر مارس الجاري لن يشهد تجمعات جماهيرية فائقة.

كان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا، أمس، الاثنين بتعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وستتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.