رشدي الشامي لمصراوي: هذا المشهد هو الأصعب والأقرب لقلبي في "ختم النمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يشارك الفنان رشدي الشامي، في بطولة مسلسل "ختم النمر"، الذي يعرض حاليا، وقد حقق نجاحا كبيرا وتلقى ردود فعل إيجابية على الدور.

وقال "الشامي" في تصريح خاص لمصراوي، إنه يتلقى ردود فعل إيجابية، وسعيد بأن الدور حاز على إعجاب الجمهور، واعتبره "فضل من الله".

وتابع: "الدور عجبني، وبالنسبة لي ماليش معايير محددة لاختيار الدور، أنا ممثل وده شغلي، وبتعامل مع أي دور إنه شغل، الحاجة الوحيدة اللي ممكن تخليني مقبلش الدور هو إن يكون ورا العمل جهة مشبوهة".

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وأوضح أنه انتهى منذ أيام من تصوير مشاهده ضمن أحداث المسلسل، معربا عن سعادته بالمشاركة وسط فريق عمل رائع.

أما عن أصعب المشاهد في العمل، قال: "المشهد الذي أقابل فيه حبيبتي القديمة، هذا المشهد كان الأصعب والأقرب لقلبي".

مسلسل "ختم النمر" بطولة أحمد صلا حسني، ميرهان حسين، عفاف شعيب، نسرين طافش، إسلام جمال، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.