"ملكة القلوب والأسطورة الحقيقية".. نجوم الفن يهنئون يسرا بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

هنأ عدد من نجوم الفن، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، الفنانة الكبيرة يسرا، والتي تحتفل اليوم بعيد ميلادها.

ونشرت الفنانة نجلاء بدر، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، صورة تجمعها بيسرا، وعلقت: "أحلى سيفا أو يسرا في الدنيا كلها، بحبك".

بينما كتبت الفنانة اللبنانية كارمن لبس، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: "كل سنة وأنتِ أجمل روح، وأحلى يسرا".

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كما نشرت المخرجة بتول عرفة، عبر حسابها بموقع تويتر، صورة تجمعها بيسرا، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد لملكة القلوب والأسطورة الحقيقية يسرا، كل سنة وإنت أسطورة الفن الحقيقي".

كذلك كتب الفنان خالد سليم، عبر حسابه بموقع تويتر: "عيد ميلاد سعيد لأحلى ديفا يسرا".

يسرا ولدت في 10 مارس، وتعتبر من أبرز نجمات الصف الأول، وقدمت للسينما والتليفزيون عددا من الأعمال الهامة أبرزها "المنسي"، "إمرأة آيلة للسقوط"، "رأفت الهجان"، "العاصفة"، "المهاجر"، "عمارة يعقوبيان"، وغيرها من الأعمال.