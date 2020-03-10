هند صبري ليسرا:عيد ميلاد سعيد لملكة القلوب



شاركت الفنانة هند صبري جمهورها مجموعة صور جديدة لها تجمعها بالفنانة يسرًا، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



وعلقت هند قائلة :"إنتي غالية عالكل و غالية علي أنا شخصيا لأسباب كثيرة و عديدة دايما

روحك حلوة دايما جابرة الخواطر دايما محبة و إيجابية و جدعة و عشان كده انتي أميرة قلوبنا عيد ميلاد سعيد لملكة القلوب ".



يذكر أن الفنانة هند صبري تستعد لعرض

فيلم "كيرة والجن"، ﺇﺧﺮاﺝ مروان حامد، ﺗﺄﻟﻴﻒأحمد مراد، بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد عز، روبي، هدى المفتي، سيد رجب.

يدور الفيلم حول حالة الغليان التي كانت يموج بها الشارع المصري بالتزامن مع اندلاع ثورة 1919، وهو الحدث الكبير الذي يوحد مصائر أحمد عبدالحي كيرة وعبدالقادر الجن ليشتركا في النضال ضد المحتل اﻹنجليزي.