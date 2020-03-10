رسالة إليسا لـ هيفاء وهبي في عيد ميلادها

هنأت الفنانة إليسا هيفاء وهبي، بمناسبة عيد ميلادها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر". وأرسلت لها إليسا تهنئة من القلب قائلة:" كل عام وانتي بخير الديفا الجميلة هيفاء وهبي ، تمر السنين ومازلتي تثبتي انك انسانة جميلة، استمري في تألقك " لترد عليها هيفا قائلة:"اتمنى لكي حياة سعيدة مباركة". هيفاء وهبي ، تمر السنين ومازلتي تثبتي انك انسانة جميلة، استمري في تألقك " لترد عليها هيفا قائلة:"اتمنى لكي حياة سعيدة مباركة". يذكر ان هيفا تستكمل تصوير مشاهدها في مسلسل "اسود فاتح" المقرر عرضه في الموسم الدرامي لرمضان 2020 ويشاركها البطولة "احمد فهمي، معتصم النهار، شريف سلامة، فراس سعيد، نبيل نور الدين، من تأليف:أمين جمال، شريف يسري، ومن اخراج: كريم العدل.

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