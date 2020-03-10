شاهد.. علي ربيع داخل أحد الأماكن التاريخية المشهورة



نشر الفنان علي ربيع صورة جديدة له، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وعلق "ربيع" على الصورة قائلاً:"واو أهرامات الجيزة مفيش أحلى من كده"، ونالت الصورة إعجاب الكثير من المتابعين وتمنوا له التوفيق في حياته المهنية والعملية. الجيزة مفيش أحلى من كده"، ونالت الصورة إعجاب الكثير من المتابعين وتمنوا له التوفيق في حياته المهنية والعملية. يذكر أن الفنان علي ربيع يستعد لطرح بمسلسل" وصل أمانة"، ﺇﺧﺮاﺝ: معتز التوني، ﺗﺄﻟﻴﻒ مصطفى عمر، وبطولة علي ربيع، مصطفى خاطر، هالة فاخر، أحمد الشربيني، محمد محمود، نهال عنبر.

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