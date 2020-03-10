فيديو.. مروة ناجي تتلقى التهاني من نجوم الفن بعد طرح "لما لقيتك"

حصد الكليب الجديد للفنانة مروة ناجي لأغنية "لما لقيتك" نسبة مشاهدات كبيرة على "يوتيوب"، بعد أقل من 24 ساعة من طرحه.

الأغنية من كلمات:أحمد المالكي، ألحان:مصطفى العسال، توزيع:محمد مجدي، والكليب تم تصويره في لبنان من إخراج فادي حداد.

ومنذ اللحظات الأولى من عرض الكليب إنهالت عليه

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التهانى والمباركات , حيث كان من بين المهنئين من الوسط الفنى كل من الفنانة زينة والفنان حسام حبيب والشاعر الغنائى خالد تاج الدين , والملحن عزيز الشافعى , والفنان إيهاب فهمى والملحن محمد رفاعى , والإعلامى محمد نشأت , والملحن الكبير وليد سعد والمخرجة بتول عرفه وغيرهم من كبار الملحنين والشعراء.

تفاجئ الجمهور بظهور الفنانة مروة ناجى بلوك جديد لم تظهر به من قبل , وذلك من خلال تغيير لون الشعر الذى غير الكثير من ملامحها وجعل الجمهور يُبدى إعجابه بشكلها الجديد , حيث أكد الكثير أنه لم يتعرف عليها للوهله الأولى.