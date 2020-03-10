حصد الكليب الجديد للفنانة مروة ناجي لأغنية "لما لقيتك" نسبة مشاهدات كبيرة على "يوتيوب"، بعد أقل من 24 ساعة من طرحه.
الأغنية من كلمات:أحمد المالكي، ألحان:مصطفى العسال، توزيع:محمد مجدي، والكليب تم تصويره في لبنان من إخراج فادي حداد.
ومنذ اللحظات الأولى من عرض الكليب إنهالت عليه
تفاجئ الجمهور بظهور الفنانة مروة ناجى بلوك جديد لم تظهر به من قبل , وذلك من خلال تغيير لون الشعر الذى غير الكثير من ملامحها وجعل الجمهور يُبدى إعجابه بشكلها الجديد , حيث أكد الكثير أنه لم يتعرف عليها للوهله الأولى.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. مروة ناجي تتلقى التهاني من نجوم الفن بعد طرح "لما لقيتك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.