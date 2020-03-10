بعد كورونا.. ساقية الصاوي تخضع للوقائية مع استمرار حفلاتها

أعلنت الصفحة الرسمية لساقية الصاوي، عن إجراءاتها الوقائية ضد مرض "كورونا"، خصوصًا بعد ظهور حالات للمرض في مصر، إضافة إلى قرار إلغاء جميع التجمعات والاحتفالات.

واتبعت الساقية إجراءاتها الوقائية كالتالي: "فى ظل الظروف الصحية الحالية وحرصًا على سلامة رواد الساقية والعاملين فيها، تقرر تزويد كل البوابات بأجهزة الأشعة المستخدمة في المطارات، حيث لن يسمح بدخول أصحاب

الحرارة المرتفعة وترد لهم قيمة تذاكرهم، وينصحون بالتوجه إلى جهات الفحص المختصة".

وأضاف البيان: "كذلك يتم استخدام المطهرات بكثافة فى دورات المياه والمواقع الداخلية كافة، نلتزم بتوفير المناديل الورقية والمنظفات لمن يحتاجها، نرحب بالجميع، وننصح كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة التي تؤثر سلباً على المناعة

بالالتزام بالتعليمات الطبية الموجهة إليهم".

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وتابعت: "ننوه أيضًا إلى أن برنامج الفترة المتبقية من شهر مارس الجارى لن تشهد تجمعات جماهيرية فائقة، وقبل كل ما تقدم وبعده نتوجه للعلى القدير بالدعاء لحفظ الجميع وشفاء المرضى".

يذكر أن ساقية عبدالمنعم الصاوي تشهد فعاليات واحتفالات عدة خلال الشهر الجاري أهمها احتفالات عيد الأم، مع بعض النشاطات الثقافية الفنية المعتادة لها، لذلك شددت من الإجراءات الوقائية مع توخي الحذر من جمهروها، والأخذ بالتعليمات حفاظاً على سلامتهم.