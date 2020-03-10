ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الممثلة المصرية ​هنا شيحة​ الأسبوع الماضي، إنسحابها من مسلسل "​لعبة النسيان​"، للممثلة المصرية دينا الشربيني، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، مبررة بأن الإعتذار جاء لأسباب صحية، إلا أنه لم يمر أيام قليلة حتى تعاقدت شيحة على المشاركة في مسلسل "​شاهد عيان​"، من بطولة الممثل المصري ​حسن الرداد​، للعرض في رمضان أيضاً.

وقد علم موقع "الفن" أن مشاركة شيحة في مسلسل الرداد، يكشف أن إنسحابها من مسلسل الشربيني لم يكن لأسباب صحية كما أعلنت، ويبدو أن هناك بعض الأمور حدثت قبل إنطلاق التصوير مباشرة، جعل شيحة تتخذ قرارها بالإعتذار، خصوصاً أنها وافقت منذ البداية على المشاركة في المسلسل، وعملت على التحضير لدورها فيه.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص "الفن"- ما علاقة حسن الرداد بإنسحاب هنا شيحة من مسلسل دينا الشربيني؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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