ممثل مصري شهير يصف نفسه بـ"التافه" - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - وصف الممثل المصري ​عمرو عبد الجليل​ نفسه بـ"التافه"، بطريقة ساخرة، خلال مشاركته في ​مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية​.

وفي إجابته على سؤاله حول إنطباعه عن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وأهميته بالنسبة لقارة أفريقيا، قال عبد الجليل في مقابلة تلفزيونية: "ده كلام أكبر من دماغي أنا إنسان تافه، هم قالولي تعالي اتكرم فجيت عشان أتكرم".

ومن المقرر أن تواصل لجان تحكيم المهرجان عملها، داخل إحدى قاعات فندق الإقامة، ليتم إعلان جوائز المهرجان عبر مؤتمر صحفي، يوم الخميس المقبل، من دون حضور الجمهور.

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