نادين نسيب نجيم تختار هذا اللون: "لون الإبداع"-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - عبّرت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ عن حبها للون الأصفر، مشيرة الى انه لون التفاؤل والاعتزاز بالنفس والإبداع.

ونشرت نادين صورة لها مرتدية هذا اللون على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّقت عليها قائلة: "صباح الخير بحب اللون الأصفر في طاقة ايجابية بيقولوا انه لون التفاؤل لون الإبداع لون الذكاء لون الإعتزاز بالنفس مين بحب هل اللون ".

الجدير ذكره ان نجيم كانت كشفت مؤخرا أنها لم تعلن سبب طلاقها إنطلاقاً من النضج والتربية، ومن مراعاة المصلحة العليا، أي مصلحة طفليها التي تتفوق على كل ما عداها.

وأشارت نادين إلى أن ما لا يعرفه الكثيرون، هو أنها تفكر يومياً بالإعتزال، من أجل قضاء أطول وقت ممكن مع ولديها.

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