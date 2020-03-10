خاص "الفن"- سوسن ميخائيل تسخر من عيد المرأة وهذا ما قالته

ميرنا وليد - بيروت - سخرت الممثلة السورية ​سوسن ميخائيل​ من الإحتفال بعيد ​المرأة​، الذي يصادف في الثامن من شهر آذار/مارس من كل عام.

وقالت ميخائيل لموقع "الفن": "المرأة اليوم أصبحت تتكفل بمهامها وبمهام الرجال في آن واحد، فأصبح تصل الليل بالنهار وهي تعمل.

وأضافت: "تعمل المرأة خارج المنزل لساعات طويلة، وتعود إلى المنزل متعبة أصلاً، ولكن عند عودتها عليها الطبخ والغسيل والتنظيف والعناية بالأطفال والعديد من المهام، التي لا تنتهي إلا مع انتهاء العمر.

يُذكر أن ميخائيل أنهت مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل "​حرملك​"، وتستعد للمشاركة في الجزء الحادي عشر من مسلسل "​باب الحارة​"، بشخصية "أم فخري".

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