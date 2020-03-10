روني كسار يحيي حفلاً في ألمانيا ويحتفل بعيد ميلاد نجوى كرم.. بالصور

ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان اللبناني روني حفلاً في مدينة كولن الألمانيّة، وإمتلأت المقاعد بالحاضرين، ممن جاءوا من مختلف المدن الألمانيّة القريبة والمجاورة .

وخلال الحفل فاجأ كسار ومنظمي الحفل، الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​، التي كانت تحيي حفلها هناك أيضاً، بالإحتفال بعيد ميلادها، فقدّموا لها قالب من الحلوى مزيّن بصورتها، كما غنّى لها كسار أغنية Happy birthday to you، وشكرتهم نجوى قائلة: "واجبنا نحن أن نفرح العالم".

وقد تألّق كسار على المسرح، وقدّم بمجموعة مميّزة من أجمل الأغاني، التي أحبها الجمهور وردد كلماتها معه.

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