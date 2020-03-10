ميرنا وليد - بيروت - تواصل أغنية "بنت الجيران" للفنانان المصريان حسن شاكوش وعمر كمال تحقيق إنتشار وإقبال كبير من قبل الجمهور، الذي يتفاعل معها بشكل كبير وكذلك النجوم، وآخرهم الممثلة الكويتية ​هيا الشعيبي​ التي ظهرت في مقطع فيديو نشره الفنان والإعلامي هشام الهويش وهي ترقص على أنغام الأغنية خلال جلسة تصوير.

وظهرت الشعيبي بإطلالة رياضية لفتت الأنظار إليها بسبب رشاقتها وخفة ظلها، فيما رأى الكثيرون أنها زادت جمالا، خاصة في ظهورها الرياضي الذي كشف أكثر عن جسدها الممشوق.

وكانت الشعيبي قد أعلنت في وقت سابق خضوعها لعملية تكميم معدة، كما خضعت مؤخراً لعملية شفط الدهون، التي تتراكم لديها في منطقة الذقن أو اللغلوغ.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هيا الشعيبي تثير الجدل برقصها على أنغام "بنت الجيران"-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.