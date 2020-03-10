تراند اليوم : فضيحة تهز لبنان .. هروب زوج “نانسي عجرم” إلى قبرص

تداولت أنباء عن هروب فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، قبل النطق في القضية، المتهم فيها بقتل الشاب السوري محمد الموسي.

وبحسب ما تم تداوله فإن فادي الهاشم زوج نانسي عجرم هرب إلى قبرص، وذلك قبل النطق بالقضية المتضمنة اتهامه بالقتل العمد.

كما أنه في حال ثبوت اتهامه، بحسب ما أشار إليه نشطاء على تويتر فإنه سيتم اتهام بعض الشهود ومنهم زوجته بالشهادة الكاذبة، بسبب اختلاف رواياتهم خلال التحقيق معهم ولمخالفة أقوالهم ماتم تسجيله بكاميرات المراقبة.

وكانت محامية الشاب السوري محمد الموسى المعروف بـ”قتيل فيلا نانسي عجرم”، قد فجرت قبل أيام مفاجأة مدوية، بتأكيدها “هروب” الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم المتهم بقتل الشاب.

وكان زوج نانسي عجرم، أكد أنه قتله دفاعًا عن النفس بعد اقتحام الأول فيلا الأخير، وهدد عائلته بمسدس.

ونشرت رهاب بيطار، فيديو لها عبر حسابها على “فيسبوك”، قالت إنها تفاجأت بخروج فادي الهاشم، زوج نانسي عجرم، على الرغم من موانع السفر المفروضة عليه ضمن إجراءات القضية، مشيرة إلى أن هذا يعد مهزلة، خاصة أن زوجة الشاب السوري الشهير إعلاميًا بـ قتيل الفيلا، قد تم منعها من الخروج خارج لبنان أثناء مرافقتها لجثمان زوجها إلى سوريا، حيث مسقط رأسه.

وسخر أحد رواد تويتر بالقول: ” يا سيدي لبنان بلد اللاقانون حتى بالتعاطي مع اللبنانيين أنفسهم فما بالك بضحية سوري, أصلا جوهر القضية أن استسهال القتل تم لأن الضحية سوري بالإضافة لكونه من دين و طائفة مختلفة و هذا جوهر الثقافة اللبنانية بكل أسف و التي اصطنعها النظام السياسي”.