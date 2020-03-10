شاهد .. زوجة الفنان ” فريد شوقي ” في ظهور نادر لها بمهرجان الأقصر للسينما

كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 مارس 2020 04:53 مساءً - في ظهور نادر لها أطلت ” سهير ترك ” زوجة الفنان المصري الراحل ” فريد شوقي ” في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية لإستلام درع تكريمية من المهرجان بمناسبة الاحتفال بمئويته .

وجاء هذا الظهور بعد فترة انقطاع عن الوسط الفني والظهور الإعلامي قرابة ال 6 سنوات والتي بدا عليها علامات كبر السن .

وظهرت زوجة الفنان الراحل خلال وقوفها على المسرح برفقة الفنان المصري ” محمود حميدة ” الرئيس الشرفي للمهرجان والسيناريست ” سيد فؤاد ” رئيس المهرجان وإبنتها الفنانة المصرية ” رانيا فريد شوقي ” لاستلام درع التكريم .

كما حرصت أيضا على حضور معرض بعنوان ” الملك فريد شوقي “في حفل إفتتاح المهرجان بحضور عدد كبير من نجوم الفن منهم : إلهام شاهين ولبلبة ورانيا فريد شوقي وزوجها تامر الصراف والمنتج محمد العدل .

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