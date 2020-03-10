كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 مارس 2020 04:53 مساءً - تعرض كلا من الفنان المصري ” آسر ياسين ” والفنانة المصرية ” منة شلبي ” إلى هجوم حاد وانتقادات عبر مواقع التواصل الإجتماعي على خلفية العمل الذي يقومان ببطولته وهو مسلسل ” في كل إسبوع يوم جمعة ” والذي يعرض على أحد المنصات الرقمية .
حيث اتهم كلا منهما بالإهانة إلى مرضى التوحد خاصة وأن العمل أظهر صورة الشاب التوحدي بصورة سيئة وعلى إنه قاتل .
ونشرت والدة طفل مصاب بالتوحد صورة من المسلسل وكتبت في تعليقها عليها : ” السلام عليكم .. دلوقتي فيه مسلسل بيتذاع على قناة شاهد ودي مشفرة وباشتراك بطولة منة شلبي بيقدم شكل الشاب التوحدي على إنه قاتل وبيقتل من غير سبب علشان يفرغ طاقته ” .
وتابعت : ” هل الكلام ده ينفع واحنا داخلين على شهر التوعية بالتوحد يكون مسلسل يقدم شكل شاب توحدي بالصورة دي .. نكلم مين ولا نشتكي إزاي على المهزلة دي ؟ ” .
كانت هذه تفاصيل خبر هجوم على منة شلبي وآسر ياسين واتهامهما بإهانة مرضى التوحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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