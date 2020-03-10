فن ومشاهير

دولة عربية تصدر قرارا بمنع مطربي مهرجانات مصر من الغناء على أراضيها

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ريهام عسل 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 مارس 2020 04:53 مساءً - كشفت نقابة الفنانين الأردنيين في بيان لها عن قرارها بمنع جميع مطربي المهرجانات في مصر من الغناء على أراضيها وذلك بسبب أن أغنياتهم تتعارض مع أخلاق المجتمع الاردني ولا تتناسب مع المعايير الموسيقية .

وجاء في نص البيان الذي صدر يوم الأحد الماضي : ” السيد سلامة حماد الأكرم .. نأمل من معاليكم التكرم بالموافقة والإيعاز لمن يلزم بعدم السماح للمذكورين أدناه من الجنسية المصرية بإقامة أي حفل موسيقي داخل أراضي المملكة الأردنية الهاشمية ” .

وتابع : ” نظرا لما تتضمنه أغانيهم بما يتعارض مع القيم والأخلاق ولا تتناسب مع الثقافة العامة للمجتمع والمعايير الموسيقية المعروفة ” .

كما أشار البيان إلى أسماء مطربي المهرجانات الذين تم منعهم من الغناء في الأردن وهم : ​حمو بيكا وبصلة و​الديزل​ والكعب العالي ومجدي شطة والصواريخ والعصابة وأبو ليلة وحنجرة والعفاريت و​عمرو حاحا و​أندرو الحاوي وكزبرة ووزة وعلاء فيفيتي وحسن شاكوش وعمر كمال والزعيم ومطرية وسواحة .

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وأضاف أن هذا القرار يأتي منسجما مع قرار نقابة المهن الموسيقية في مصر برئاسة الفنان ” هاني شاكر ” .

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