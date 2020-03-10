تأجيل حفل عاصى الحلانى فى مصر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن النجم عاصى الحلانى، عن تأجيل حفله الغنائي يوم 26 مارس، في سهل حشيش بالغردقة، إلى موعد آخر، بناءً على قرار مجلس الوزراء بمنع التجمعات لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

وكتب عاصى الحلاني عبر حسابه على موقع تويتر: بناء علي قرار مجلس الوزراء الصادر يوم الاتنين الموافق 9 مارس 2020 في مصر، والذي يتضمن تعليق جميع الفعاليات المتضمنة تجمعات بين المواطنين أو تلك التي تضمن انتقال المواطنين بين محافظة و أخرى.. تقرر التأجيل إلى موعد آخر يعلن عنه لاحقاً.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد قرر تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس “كورونا المستجد”، وسوف تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.

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وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً؛ لإيجاد حلول عاجلة لمشكلة تكدس وتزاحم الراغبين فى إجراء تحليل فيروس “كورونا” للمواطنين الراغبين فى السفر للخارج، وذلك بحضور وزراء: السياحة والآثار، والصحة والسكان، والطيران المدنى، ووزير الدولة للإعلام.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هدف الاجتماع هو تسهيل الخطوات اللازمة لإجراء اختبارات وتحليل فيروس “كورونا” المستجد COVID-19 للمواطنين المسافرين إلى خارج البلاد؛ حتى لا يتكرر التزاحم الذي حدث اليوم أمام المعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان.

من جانبها، أوضحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه يمكن للمسافرين الراغبين في إجراء اختبارات الفيروس الدخول إلى موقع الحجز الإلكتروني الذي تم تجهيزه اليوم، وهو: www.clab.mohp.gov.eg لحجز موعدلإجراء الاختبار، وسوف تظهر له رسالة تنويهية بضرورة أن يتم حجز موعد تذكرة الطائرة في نفس يوم إجراء الاختبار،حتى تكون الشهادة صالحة للسفر، وعقب ذلك تظهر قائمة بالتواريخ لاختيار موعد الفحص.