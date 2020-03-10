الفنان وائل عبدالعزيز يحذر أنغام بعد انفصالها عن زوجها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استغل الفنان المصري وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، الإعلان عن انفصال الفنانة أنغام، عن زوجها الموزع الموسيقي احمد إبراهيم، في الربط بينه وبين قصة حب شقيقته للفنان أحمد العوضي.

وائل عبدالعزيز، قال في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”، معلقًا على أنباء انفصال أنغام: “شيء طبيعي ومؤكد .. أصغر منك هيستفيد وهيمشي”.

وكان وائل عبدالعزيز، قد انتقد شققيته في رسالة عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”، وذلك بسبب علاقتها بالفنان أحمد العوضي وطالبها بالكشف عن طبيعتها خاصة لفارق العمر بينهما ومؤكدًا أنه يستغلها خاصة بعد السيارة التي تلاقها هدية منها.

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يذكر أن فارق العمر بين الفنانة أنغام والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم 11 عامًا، بينما الفارق العمري بين الفنانة ياسمين عبدالعزيز، والفنان أحمد العوضي، هو 8 سنوات.

وائل عبدالعزيز، كان قد هاجم شققيته في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”، قال فيه: “جاءت فترة عيد ميلاد ياسمين ويوم عيد ميلادها نزل صور بينها وبين شخص.. الصور ضايقتني وحسيت منها أن دي مش ياسمين.. كلمتها وقولت من أمتى بنعمل أعياد ميلاد بالشكل ده ودي مش طريقتك وأنا مستغرب لقيتها بتقولي ما حدش ليه دعوة وأنا حرة ومش صغيرة وأنا كنت خايف على شغلها.. وحاولت أتكلم معاها مرة واتنين رفضت كلامي جدًا.. أخوها عمل نفس الموضوع أترفض رفضا باتا واتقال له نفس الكلام واتعمل بلوكات معاها”.

وتابع،إنها أشاعت أنها تزوجت من أحمد العوضي سرًا، ولذا كان يريد معرفة العلاقة التي تجمعهما، مؤكدًا أنه لا يرفض زواجها ولكن يرفض أن تجمعها علاقة بأحمد العوضي لأنه شخص لا يصدق في نواياه والكل سوف يكتشف حقيقته خلال الفترة المقبلة.

وكانت النجمة ياسمين عبدالعزيز، ردت على شقيقها وائل عبدالعزيز بعد مهاجمتها على موقع “فيس بوك”، بسبب صورها ونوع العلاقة التي تجمعها بالفنان أحمد العوضي، حيث نشرت صورة جديدة تجمعها بالفنان أحمد العوضي وعلقت عليها قائلة، “بحبك يا أحمد”، وقام أيضًا العوضي بنشر الصورة نفسها والتعليق عليها بـ”بحبك يا ياسمين”، ليكون اعترافًا رسميًا بالارتباط بينهما بعد حالة الجدل خلال الفترة الماضية وللرد أيضًا على تعليق شقيقها.