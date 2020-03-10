تعرف على سعر «بلوفر» محمد حماقي الممزق في The Voice Kids

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثار الفنان المصري محمد حماقي، حالة جدل واسعة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب البلوفر الذي ظهر به في الحلقة الأخيرة من برنامج The Voice Kids.

محمد حماقي، ظهر ببلوفر ممزق بشكل كبير من الأمام والخلف، الأمر الذي فتح بابا واسعا من سخرية الرواد.

وبحسب مواقع التسوق عبر الانترنت فقد سجل بلوفر محمد حماقي، سعر يتراوح بين ٣٧٥ و ٣٨٢ دولار أمريكي؛ أي ما يعادل بالمصري حوالي ٥٩٧٤ جنيه مصري

الحلقة الأخيرة من برنامج The Voice Kids دار التنافس فيها على حمل اللقب بين المتسابقة ياسمين أسامة، من فريق الفنان محمد حماقي، والمتسابق محمد إسلام رميح، من فريق الفنانة نانسي عجرم، والمتسابق محمد إبراهيم، من فرق الفنان عاصي الحلاني، وشهدت الحلقة أجواء حماسية بين المتسابقين.

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وتم إعلان المتسابق محمد إسلام رميح، ليكون الفائز بلقب الموسم الثالث وهو من فريق الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

من ناحية أخرى أحيا الفنان المصري محمد حماقي، حفلًا غنائيًا كبيرًا بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، وسط ترحيب كبير من طلاب الجامعة وبحضور الآلاف من الشباب.

وحضر حماقي بصحبة مدير اعمال حمدى بدر، وصعد الفنان على خشبة المسرح وردد أغنية “نفسى ابقى جنب”، وسط هتافات محبيه التى امتدت طوال فقرته وشهدت العديد من الأحداث والكواليس، كما حرص النجم فى بداية فقرته على تحية الجمهور وأكد على سعادته بوجوده،

وقدم محمد حماقي أغاني: “داري وجرى إيه وماينى”، بالإضافة إلى أغنية “ما بلاش”، و”يا ستار”، وسط هتافات وغناء الجمهور له، وطلب إعادته أكثر من مرة.