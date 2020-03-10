بسبب «كورونا».. تأجيل التحقيق مع زوج نانسي عجرم

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشف المحامي أشرف الموسوي، أحد المتابعين القانونيين لقضية الطبيب فادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عن تأجيل التحقيقات معه والتي كانت مقرره اليوم الثلاثاء 10 مارس.
وكشف خلال تصريحاته لبرنامج et بالعربي، أن جلسة التحقيق المقررة اليوم الثلاثاء مؤجلة حُكماً بسبب الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا وذلك بناءً على تعميم وتوجيهات مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل اللبنانية.
وأضاف، من الطبيعي أن تُحدّد جلسة قادمة لإستكمال التحقيقات أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان وإجراء ما يراه مناسبًا لختم التحقيق.
يذكر أن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، قد قرر تأجيل جلسة التحقيق مع فادي الهاشم، إلى 10 مارس، للاستماع إلى إفادات العاملين في عيادة الهاشم إضافة إلى شقيقه، حول قضية قتله للشاب محمد الموسى بعد تسلله لمنزله.
وأصدر القاضي نقولا منصور، قراره بعد تزويد التحقيق بحركة الاتصالات العائدة للقتيل السوري محمد الموسى، حيث تبين أنه أجرى اتصالات عدة بعيادة فادي الهاشم.
وكانت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، أعطت إشارة بختم التحقيق الأولي، ثم أدعت على الهاشم بجناية القتل القصدي استنادا للمادة 547 من قانون العقوبات، وأحالت الملف إلى القاضي منصور.
من ناحية أخرى بعد شهرين على مقلته، تم تشييع جنازة السوري محمد الموسى، ووارى جثمانه الثرى في دمشق، وذلك بعد أن انتهت لجنة الأطباء الشرعيين السوريين من تشريح الجثمان مجدداً في أعقاب وصوله للأراضي السورية.
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