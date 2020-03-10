بيرغوزار كوريل ترزق بطفلها الثاني وهذا الاسم الذي اختارته له

متابعة بتجـــــــــــرد: أعلنت مواقع اخبارية تعنى بالمشاهير الأتراك عن أن النجم التركي خالد أرغنش وزوجته الفنانة بيرغوزار كوريل رزقا بطفلهما الثاني وأطلقا عليه اسم هان.

ورغم انتشار الخبر في الصحافة التركية إلا أن النجمين التزما الصمت ولك يعلنا عن الخبر السعيد حتى الساعة عبر صفحاتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت النجمة التركية استغلت فترة حملها بالابتعاد عن التمثيل وتفرغها لتصوير الاعلانات الخاصة بمتجات الأطفال، وتميزت بقدرتها الكبيرة في التمثيل وعفويتها وطرافتها في نقل المنتج للجمهور.

وكانت كوريل أعلنت عن خبر حملها في الشهر الثالث، مؤكدة أنها بانتظار أخ جديد لابنها علي.

من جهة ثانية، يعرض للفنان التركي المعروف في الوطن العربي بشخصية “السلطان سليمان”، مسلسل “بابل” الذي يحقق نسبة مشاهدة عالية في تركيا وتشارك معه البطولة الممثلة أوزان جوفان، وأصلي أنفر وبيرجي أكلاي.