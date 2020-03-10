ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بفيديو.. وشقيقها يواصل تعليقاته القاسية

متابعة بتجـــــــــرد: شاركت النجمة ياسمين عبد العزيز، عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام”، مقطع فيديو من مسلسل “طريقي” أثناء تبادل بطلة العمل شيرين عبدالوهاب الحديث مع النجم باسل خياط، الذي لعب دور طليقها، وهي تقول له: “راجع بعد السنين دي عايز أيه أنا كنت نسيتك خلاص”، ليتساءل جمهور ياسمين لمن توجه هذا الكلام ومن تقصد.

تفاوتت التعليقات على المنشور بين من اعتبر انها رسالة لطليقها رجل الاعمال محمد حلاوة بعد انفصالهما في العام 2018، ومن اعتبر أنها رسالة مباشرة لشقيقها وائل عبد العزيز الذي سبق وهاجمها وأهانها وانتقدها في منشور اعترض خلاله عن علاقة الحب التي تجمعها بالنجم أحمد العوضي.

وفي الوقت نفسه، استغل شقيق الجمة المصرية ضجة انفصال النجمة أنغام عن الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، ليوجه رسالة جديدة غير مباشرة إلى شقيقته قائلا: “شيء طبيعي ومؤكد…أصغر منك هيستفيد وهيمشي”، ليكرر بذلك رسالته السابقة وتحذيره من أن العوضي الذي يصغرها بعدة سنوات يستغلها ويسعى للنجومية والمال، متناسياً أن الأخير أصبح الآن من نجوم الصف الأول في الأعمال الفنية.