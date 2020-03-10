ماذا قالت هازال كايا عن تعرضها للتحرش في العمل؟

متابعة بتجـــــــــرد: أطلقت الممثلة التركية هازال كايا مؤخراً تصريحات أحدثت ضجة في أوساط متابعيها. وجاء هذا في لقاء مطول أجرته معها صحيفة “حرييت” التركية.

وتطرقت فيه إلى واقع المرأة في المجتمع التركي وإلى حياتها الأسرية. وكشفت أن والديها أعلنا طلاقهما عندما كانت في سن السابعة، مشيرة إلى أنها كانت تعيش مع والدتها وتقضي عطلة نهاية الأسبوع مع والدها.

وأضافت أن الأخيرة كانت محامية وناشطة في مجال حقوق المرأة. وعبرت عن رأيها في ما يتعلق بواقع الدراما. وعما إذا تعرضت للتحرش في إطار عملها أجابت بأن هذا لم يحدث فعلياً.

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واردفت أنها واجهت مشكلة التمييز بينها وبين النجوم الرجال على مستوى الأجر والمشاهد الجريئة. وتابعت أن الممثلة تتعرض للانتقادات أكثر من الممثل.

وذكرت أن التمييز يظهر أيضاً في التعامل مع الممثلين في مواقع التصوير حيث لا يتم تأنيب الممثل عند تأخره عن الحضور وهو عكس ما يحدث مع الممثلة.

وأشارت كمثال على ذلك إلى ما كتب عن قبولها وزميلها الممثل شاتاي أولسوي في وكالة المواهب العالمية UAT حيث جاء على صفحات إحدى الصحف التعليق ” شاتاي اولسوي إلى UAT” مع صورة كبيرة له إلى جانب العنوان الثانوي “وهازال كايا” أيضاً.