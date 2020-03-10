كايتي بيري تكشف عن أكبر أمنياتها أمام الجمهور

متابعة بتجـــــــــرد: بعد طريقتها المميزة في إعلان خبر حملها بطفلها الأول، أعربت النجمة العالمية كايتي بيري عن أمنيتها بإنجاب مولود أنثى، وذلك خلال مشاركتها في حفل ICC Women’s T20 Cricket World Cup Final الذي أقيم في مدينة ملبورن الأحد الماضي.

وقالت النجمة العالمية في أول ظهور لها بعد إعلانها خبر حمل عبر صفحتها على تطبيق “انستغرام”: “أتمنى إنجاب بنت”، وتفاعل معها الجمهور بالتصفيق والصراخ.

وكانت بيري أعلنت عن حملها من حبيبها النجم العالمي الوسيم أورلاندو بلوم، عبر فيديو كليب أغنيتها التي طرحتها تحت عنوان Never worn white، وظهرت وهي مستلقية على السرير ببطن منتفخ، وعبرت عن ذلك بملامح الدهشة.

يذكر أن بيري ارتبطت رسميًا ببلوم في شهر شباط (فبراير) الماضي، بالتزامن مع يوك الحب بعد علاقة استمرت عامين، وكان الثنائي الشهير انفصلا خلال عامي 2017 و2018.