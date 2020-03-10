متابعة بتجــــــــــرد: أثارت الفنانة فلة الجزائرية ضجة كبيرة بين الجزائريين بعد ظهورها في مقطع فيديو وهي تصرخ وتتمنى إصابة المتظاهرين في بلادها بفيروس كورونا. وظهرت الفنانة الجزائرية وهي تصرخ وتشتم بالناس المشاركين بالحراك وتمنت إصابتهم بالفيروس المميت، الامر الذي أثار ضجة كبيرة بين رواد مواقع التواصل الذين شموا هجوماً قاسياً عليها وانتقدوا طريقتها في الكلام وتمنوا لها بالمثل. وبعد الضجة التي حصلت، إضطرت فلة للظهور في مقطع فيديو اخر واعتذرت من الجزائريين، مبررة صراخها وشتمها للحراك بحالة نفسية صعبة تمر بها، ولكنها لم تسلم من الانتقاد والشائم.

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كانت هذه تفاصيل خبر هجوم على فلة بسبب فيديو دعت فيه على الجزائريين بالاصابة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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