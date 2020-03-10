نادية الجندي تردّ بقوة على الساخرين من تقدمها في العمر

متابعة بتجـــــــــــرد: لم تتمكن النجمة نادية الجندي من اخفاء غضبها من السخرية من عمرها، وقررت إطلاق تغريدة عبرت من خلالها عن غضبها الشديد، وقالت :” بيشتموا الفنان بعمره … فعلا بقت ظاهرة غريبة.. الفنان مالوش عمر، من إمتى السن بقي سُبة في جبين الإنسان؟ من أمتى السن بقي عيب؟.. انتقد أعمالي، وليس سني. هو العمر بإيد الإنسان؟ دي سنة الحياة ليه معترضين عليها؟”.
واختتمت: “بدل ما تنتقدوا… خليكم في سني وعندكم اللياقة البدنية والشكل ده، الشاطر اللي شكله يبان أصغر من سنه”.
وتضامن الكثير من متابعيها مع ما كتبته، مؤكدين أن ما السخرية منها غير مقبولة، وأنهم سيحاولون التصدي لأصحاب هذه النوعية من التعليقات .
من ناحية أخرى، تستعد الجندي لخوض سباق الدراما الرمضاني من خلال مسلسل “نساء من دهب” وتتعاون من خلاله لأول مرة مع النجمة نبيلة عبيد .
ويعتمد المسلسل على ظهور الكثير من النجوم كضيوف شرف خلال أحداثه والتي تدور في إطار كوميدي اجتماعي .
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