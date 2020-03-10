أول ردّ فعل لـ أنغام بعد تصريح زوجها وتغريدة جريئة تزيد علامات الاستفهام

متابعة بتجــــــــــــرد: جدل كبير أثير حول حقيقة انفصال الفنانة أنغام وزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، بعد أن تسبب منشور للأخير على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” في إثارة الحيرة والتساؤلات حول طلاق النجمين.

فقد نشر إبراهيم على “إنستغرام” صورة جمعت زوجته الأولى ياسمين عيسى وولديه منها وعلق عليها بقوله: “في يوم المرأة العالمي تحية للعظيمة والأمينة اللي صانت بيتي في غيابي عرفت قيمة ولاد الأصول مراتي وأم ولادي”.

وبدأت تساؤلات متابعيه تتزايد بعدها عن سبب نشره صورة زوجته الأولى، فمنهم من توقع انفصاله عن أنغام ومنهم من رأى أن تجاهل أنغام في مثل هذه المناسبة قد يستفزها، وغيرهم اعتبرها رسالة شكر لأم أولاده ولم تتوقف التحليلات.

وما زاد الأمر حيرة عندما غردت أنغام على حسابها بـ”تويتر” قائلة: “أنا ببساطة نص الدنيا.. مش محتاجة إن اثبت إن وجودي مهم”، لتزداد التخمينات وتتأكد الشكوك بأن الانفصال بينهما قد تم فعلاً، لكن ما أكد الأمر أكثر عندما ألغى كل واحد منهما متابعة الآخر على مواقع التواصل المختلفة، كما ذكرت مصادر ببرنامج ET بالعربي أن أنغام انفصلت عن زوجها منذ حوالي خمسة أشهر لكن لم يتم أي طلاق.