زاوية القراء- عيد هيفا وهبي يُجدد الحب والسلام

زاوية القراء: يهِلُّ عيدها كَـ لمحة عن النعيم، كَـ لوحة تماثلت ألوانها للهناء، بين خُطوطها يكمُنُ سرًا تمازج بين الرونق والبهاء، هي الأنثى التي إستحكمت على مباهجِ الصبِا والقطرة التي لاَح جلائها بين أُفق السنّاء…

يحِل عيد ميلادها ضيفا كريمًا يسكبُ الفرح في أقداحٍ تنمًّقت بما يليقُ بمجلس الحسناء، ويعرضُ أشهى الصفات التي تجود بها صاحبته على طاولة المحبة في وليمة على شرفِ دلالها… موعد لا يصحُ تفويته لأنه التاريخ الذي بزغتْ منه الحكاية، وسنحت بعده الفرصة لأسطورة يتنامى زخمُ إبداعها كل يوم..

نحتفل بالإنسانة التي ذوبتْ الأمل في ثغرها ليصدح صوتها مُغرِدًا لفجر الأحلام وأضواء التفاؤل، تزامن الفنُ مع شغفها، هي إبنة الخيال وسليلة الشِعرْ والسر الذي يتشبثُ بموهبته، كوردة تُزهر بلا هوادة تنثر شذاها بعفوية مُطلقة!

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هي مثالُ للمرأة الحائزة على جسارة الطموح وعزيمة جارفة تجر النجاحات بسطوة الذكاء ولاتسمح لأحد بإستباق صدارتها، وقفت على ناصية الحلم ورسمت الطريق لتجلّيه بريشة الإصرار وألوان طَوَعتِ الإبداع والإبتكار، همستْ للعصر بأنها سيدته وأسطورته، فإستجاب لخاطر إستمراريتها ، على شاطئ الإختلاف يحلو لفنها أن يرسو، مُتناغما مع بهجة الحياة ، يَبْرعُ في كسب القلوب ونشر الجمال في أبهى حلّته…

يحقُ لنا أن نتزيّن بالفخر عند الحديث عن نجمتنا، هيفا التي ذلّلت العقبات وتلاعبت بكل رادع ظهر في مسيرتها الفريدة، وحولتها إلى سلالمٍ تخطو فوقها بخطوات واثقة لتسمو نحو علياء الإتقان وتظفر بحوافز العالمية، يحقُ لنا أن نحتفي بإسمها الذي يُضاهي بهيبته تلك اللآلِئ النادرة والنفيسة، تخبئ نفسها في محارة لكي لا تطالها الأيدي إلا تلك المُستحقةُ لقيمتها وجودتها…

كل عامٍ وأنتِ في أعيننا الأجمل والأغلى بطلتكِ التي تحترف المثالية، كل عامِ وأنتِ الأمثل بفنكِ المتجدد الذي يمتهنُ الحب والسلام، كل عامٍ ونحن سندكِ المنيع الذي لا يميل ولا ينحني ولايحيدُ عن عشقك…

بقلم: كريمة وهبي