فادية خطاب: المرأة السورية ليست بحاجة لدعم.. وأرفض كشف عيوبنا على التلفاز

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أعربت الفنانة السورية القديرة فاديا خطاب عن تكريمها من قبل وزارة الثقافة السورية في حفل افتتاح مهرجان "الثقافة تجدد انتصارها" والذي أقيم في الثامن من آذار الجاري على مسرح دار الأسد للثقافة والفنون والتراث في العاصمة السورية دمشق إلى جانب نخبة من الفنانين ورموز الثقافة والفكر في سوريا.

وقالت خطاب في حديث مع "فوشيا" على هامش الحفل إن أي تكريم يقدم للفنان يعد حافزا كبيرا ليتابع مسيرته الفنية الطويلة عن طريق أعمال أكثر تميزا، وبحثا عن الأفضل دائما.

وأضافت أن التكريم ينعش مسيرة الفنان ويحمّله مسؤولية جديدة ليقدم تطورا مختلفا على صعيد مسيرته، وعمله، مؤكدة أن التكريم داخل الوطن له نكهة خاصة وكبيرة.

رسالة إلى المرأة

ووجهت الفنانة فاديا خطاب رسالة مناصرة للمرأة السورية والعربية بيوم المرأة العالمي، مؤكدة أنها لطالما كانت سيدة عظيمة لها دورها الفعال في المجتمع وتمنت أن تستمر المرأة بمسيرتها وأن تهتم فقط بإنجازاتها.

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انتخابات نقابة الفنانين

وحول رأيها بالضجة التي أحدثتها انتخابات نقابة الفنانين في سوريا قالت خطاب والتي حازت على منصب نقيب الفنانين السوريين في وقت سابق؛ إذ كانت أول سيدة سورية تحوز على هذا المنصب، إن ما يحدث طبيعي بالنسبة للانتخابات خاصة مع عصر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وترى أن لكل شخص أسلوبه في التعبير، لكنها رفضت أن يتم إظهار ونشر المشكلات والعيوب والخلافات بهذا الشكل عبر شاشات التلفاز، وكذلك ما أسمته بالمهاترات التي تحدث.

دراما 2020

وكشفت الفنانة السورية أنها ستغيب عن دراما 2020 بسبب قلة الأعمال التي تم إنتاجها من جهة، ولاعتذارها عن بعض الأعمال التي عرضت عليها ولم تجد أنها تناسبها لأسباب عديدة لم تذكرها.

وكانت خطاب أطلت في الموسم الفائت بثلاثة أعمال بيئية شامية بشخصيات مختلفة هي "باب الحارة 10" تأليف مروان قاوق وإخراج محمد زهير رجب ومن إنتاج شركة قبنض للإنتاج والتوزيع الفني، ومسلسل "شوارع الشام العتيقة" تأليف علاء عساف و إخراج غزوان قهوجي، ومسلسل "عطر الشام 4" من تأليف مروان قاووق وإخراج محمد زهير رجب.