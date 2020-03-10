يارا ناعوم توضح حقيقة إصابة عماد متعب بجلطة

حرصت الفنانة يارا ناعوم، زوجة لاعب فريق الأهلي السابق عماد متعب، على طمأنة جمهوره، من خلال حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وكتبت: "بشكر كل الناس اللي حاولت الاطمئنان على عماد، سواء بالاتصال أو بمسج وبعتذر لو مقدرتش أرد على كل المكالمات".

وتابعت: "وبالنسبة لحالة عماد الصحية، عماد في البيت بصحة جيدة والحمد لله، لا يوجد أي جلطات كما ذكر في بعض المواقع".

وكان عماد متعب، قد تعرض لأزمة صحية مفاجئة منذ أيام، استلزمت نقله المستشفى، وتم إجراء عدد من الفحوصات الطبية، ليخرج بعدها بصحة جيدة.

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