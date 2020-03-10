زوجة قصي خولي ترد على مي العيدان بالسخرية من شكلها

القاهرة – لايف ستايل
ظهرت مديحة الحمداني، زوجة الفنان السوري قصي خولي، في فيديو جديد أثار اهتمام عدد كبير من المتابعين على الحسابات التي استعادته عبر تطبيق "إنستغرام".
وبدا أنها ترد من خلاله على تعليق سابق على قضيتهما أدلت به الإعلامية الكويتية مي العيدان. وقالت إن والدتها تولت مهمة تربية أسرة كاملة وقدمت التضحيات.
وأعربت عن فخرها بها مع الإشارة إلى أنها امرأة مثالية وتنتمي إلى نسب رفيع. وعلقت بأن من هاجمت والدتها تصغرها بكثير ورغم هذا لجأت إلى اجراءات تجميلية مثل الحقن من أجل إخفاء سنها.
وأضافت أن والدتها حافظت في المقابل على شكلها الطبيعي ولم تسع إلى إخفاء تجاعيد بشرتها. وأوضحت أنها لم تظهر عارية الذراعين وأنها ترتدي الزي التقليدي التونسي.
وبالحديث عن نفسها قالت إنها امرأة عادية بل "أقل من عادية" ولا تدعي الجمال أو الشهرة. وعن الفيديو الذي نشرته سابقاً وبدت فيه منهارة أفادت بأنها فعلت ذلك بدافع مشاعر الأمومة معبرة عن احترامها لكل الآراء على اختلافها.
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