لحظة تشييع قتيل فيلا نانسي عجرم إلى مثواه الأخيرا

نشرت الدكتورة رحاب بيطار، محامية أسرة محمد الموسى الذي بات يعرف باسم قتيل فيلا نانسي عجرم، على حسابها على "تويتر" صوراً التقطت خلال مراسم تشييعه.

وأظهرت الصور لحظة حمل النعش على الأكف. وتعليقاً غردت المحامية: "محمد الموسى إلى مواه الأخير".

وأضافت في تغريدة أخرى: "اللهم ارحمه وعوضه عن كل ألم أصابه بجنة عرضها السموات والأرض. اللهم اجعله في روضة وبستان في نعيم دائم ودار خلد تحت ظل الرحمن".

كما نشرت مقطعاً للحظة الدفن في المقبرة (نعتذر عن نشره لقسوته) وعلقت: "محمد الموسى بين يدي الرحمن". وكانت أعلنت قبل ذلك موعد تسلم الجثة وكتبت: "سيتسلم اهل المغدور محمد الموسى جثته غداً على أن يوارى الثرى في دمشق".

وعن تقرير الطبيب الشرعي غردت: "انتهت لجنة الأطباء الشرعيين السوريين من التشريح وسيصدر تقريرها النهائي ومصدقًا بعد عدة أيام".

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ويذكر أنها نشرت قبل ذلك على حسابها على "فيسبوك" فيديو أظهر لحظة وصول الجثمان إلى سوريا. وبدت في المقطع وهي تقف أمام السيارة إلى جانب والدة الموسى لتي بدا عليها التأثر الشديد. وتعاطف معها عدد كبير من المتابعين متمنين جلاء الحقيقة حول ما حدث.

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