إلغاء فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بسبب كورونا

خيبة أمل كبيرة أصابت عدداً كبيراً من النجوم الذين سافروا إلى مدينة الأقصر للمشاركة في فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، الذي انطلق يوم الجمعة الماضي، بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام والوفود من بعض الدول الأفريقية.

فمع تزايد المخاوف من انتشار فيروس كورونا، أعلنت إدارة المهرجان تعليق الفعاليات بشكل مؤقت، وذلك لحين انتهاء السلطات من إجراء فحص طبي لضيوف المهرجان، استجابةً للإجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة، لكن ما لبث أن قررت بعدد ذلك إلغاء جميع الأنشطة الجماهيرية للمهرجان اعتباراً من أمس (الاثنين)، بما فى ذلك حفل الختام.

ومن المقرر أن تواصل لجان تحكيم المهرجان عملها داخل إحدى قاعات فندق الإقامة، ليتم إعلان جوائز المهرجان عبر مؤتمر صحافي يوم الخميس دون حضور جمهور.

كان حفل افتتاح مهرجان الأقصر، في دورته التاسعة المهداة للفنان الراحل فريد شوقي، قد أقيم مساء الجمعة السادس من مارس الجاري، وذلك في معبد الأقصر، برئاسة السيناريست سيد فؤاد والمخرجة عزة الحسيني بحضور الممثل جيمي جان لوي والفنان محمود حميدة رئيس شرف المهرجان والنجمة الإفريقية ميمونة نداي عضو لجنة التحكيم والفنانين مصطفى شعبان عضو لجنة التحكيم وزينة وعمرو عبد الجليل وإلهام شاهين والمخرج شريف مندور والمخرج السنغالي موسى توريه ورانيا يوسف وسلوى محمد علي والمذيعة بوسي شلبي والمخرج خالد جلال.

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