تعرف علي مفجأة ابنة وائل جسار للجمهور

تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهرت فيه ابنة الفنان اللبناني وائل جسار. وجاء هذا في كواليس تصوير أحد أعماله بحسب ما جاء في تقرير لبرنامجThe Insider بالعربي.

وظهرت الفتاة في المقطع وهي تقترب من والدها حاملة الميكروفون قبل أن تطرح عليه سؤال ليعرب عن دهشته لرؤيتها قبل أن يقوم باحتضانها وتقبيلها على رأسها.

وأشار إلى أنه يشتاق إليها لافتاً إلى أنها مفاجأة جميلة جداً. وكشف أن ابنته تدعى "ماري لين". وتابعت عملها كمراسلة وسألته عن التصوير ليشير إلى أن أجواءه كانت رائعة مع المخرج فادي حداد متوجهاً بالشكر لفريق العمل.

وركزت الكثير من التعليقات التي كتبت على حساب البرنامج على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" على شكل الفتاة وعبر الكثير من المتابعين عن دهشتهم الكبيرة لأنها أصبحت شابة. ورأى بعضهم أنها تشبه والدها إلى حد كبير جداً فيما أشار آخرون إلى أن درجة الشبه ليست كبيرة جداً. وعبر آخرون عن إعجابهم بجرأتها. ومما كتبوا: "لله يحفظها جميلة" و"تشبهه" و"وائل دايماً روحه حلوة. الله يحفظها". ومنذ أيام نشر الفنان على حسابه على التطبيق صورة لابنه مع التعليق: "روح الروح".

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