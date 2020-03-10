قد يهمك ايضاً: أوكا وأورتيجا وأحمد شيبة يطلقون كليب "إمتى" إيهاب توفيق وأحمد شيبة في حفل غنائي رابع أيام العيد

أكد الكاتب الصحافي الشهير ربيع هنيدي، على أن الفنان عمرو دياب، اعتذر عن إحياء حفله المقبل بالقرية العالمية في دبي.

نشر هنيدي، عبر حسابه الشخصي على موقع انستغرام، صورة جمعته بدياب، وعلق عليها كاتبًا: "حصريا.. علمت أن الهضبة عمرو دياب، اعتذر عن إحياء الحفل الختامي من حفلات القرية العالمية في دبي لهذا العام".

تابع: "والذي كان مقررا له تاريخ (3 أبريل 2020) وكان سيشدو فيه أغاني ألبومه الجديد سهران، من جهة أخرى. في الصورة التي تجمعني مع عمرو، تتوقعون ما الصورة التي كان يشير إليها في الموبايل".

يذكر أن عمرو دياب طرح مؤخرا ألبوم "سهران"، وضم 12 أغنية جديدة بالإضافة إلى أربعة أغنيات تم طرحها منفردة في الصيف.

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